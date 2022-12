Manovra, Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre

18App si sdoppia in due: "Premia il merito e l'equità", dice la Meloni. Il bonus psicologo sale a 1.500 euro e sarà a tempo indeterminato. Sì alla caccia al cinghiale in città. Il Cdm vara il decreto Milleproroghe, via libera alle prescrizioni mediche digitali.

ROMA - Al termine di un'altra giornata convulsa, caratterizzata da numerose tensioni all'interno della maggioranza, il governo ha posto la questione di fiducia sulla legge di Bilancio, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio. L'ok della Camera è atteso per le prime luci dell'alba della vigilia di Natale. Per mancanza di coperture e tra le proteste delle opposizioni è stata stralciata la misura che stanziava 450 milioni di euro da destinare ai Comuni.Tra le norme varate in commissione, una nuova stretta sul reddito di cittadinanza: sparisce l'offerta di lavoro 'equa'. Arriva invece il reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. Lo smart working è prorogato al 31 marzo, ma solo per i fragili. Prorogati al 31 dicembre anche i tempi del Superbonus al 110%. Scompare il tetto dei 60 euro sui Pos, tornano le multe per i commercianti.