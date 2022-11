Schianto elicottero, si cercano le cause: tra le ipotesi anche l'impatto con un oggetto volante

FOGGIA - Proseguono le indagini sulle cause della tragedia dell’incidente in elicottero avvenuto il 5 novembre nei pressi tra le campagne di Apricena e San Severo. Secondo i media locali le tre piste seguite sarebbero quelle del maltempo, del guasto tecnico e dell’errore umano. Nelle ultime ore si rafforzerebbe però l’ipotesi dell’incidente tecnico o della collisione con qualche oggetto volante, come ad esempio un drone.