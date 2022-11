Auto: nasce l'Abarth 500e

L’elettrico è la tecnologia perfetta per migliorare il piacere di guida e garantire maggiore sprint ed equilibrio, maggiore stabilità e una migliore tenuta di strada. In poche parole, per Abarth l’elettrificazione significa essere più divertente e competitiva. Se la si guarda da un altro punto di vista, l’elettrificazione non solo significa cercare soluzioni più ecologiche, ma è anche sinonimo di divertimento puro e autentico.



C’è un solo motivo che spinge a realizzare un’Abarth elettrica: la ricerca delle massime prestazioni. Un obiettivo che Abarth persegue da oltre 73 anni, caratterizzati da esperienze adrenaliniche. Abarth è da sempre sinonimo di prestazioni, competizione, brivido e un’attitudine che, dal 1949, elettrizza le persone. Oggi lo Scorpione rinnova la sfida con un modello rivoluzionario che porta le prestazioni a livelli mai raggiunti prima, in linea con la filosofia di Carlo Abarth e il suo mantra: “Vai più veloce di ieri. Vinci di più”.



Nuova Abarth 500e: more Abarth than EVer



La Nuova Abarth 500e è una vera Abarth e ancora più Abarth che mai. Infatti, offre uno stile irriverente, giocoso e, al tempo stesso, audace, e un’esperienza di guida entusiasmante, con la stessa dose di divertimento di sempre! Combinando prestazioni, energia elettrica, stile e un nuovo potente sound, il nuovo Scorpione trasforma la tecnologia più avanzata in adrenalina e la sostenibilità in prestazioni. Grazie alla sua architettura elettrica, infatti, insieme ad una migliore distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più ampio, la Nuova Abarth 500e è più veloce ed entusiasmante sia nella guida urbana che in quella extraurbana, garantendo le migliori prestazioni.



La Nuova Abarth 500e è l’Abarth 500 più reattiva ed emozionante di sempre nella guida in città, con prestazioni migliori dell’Abarth 695 in termini di prontezza. Infatti, è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina.

La Nuova Abarth 500e è più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi – molto più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo.



Infine, su strada aperta, la Nuova Abarth 500e full electric esegue manovre di sorpasso più velocemente della sua versione a benzina, raggiungendo una velocità di 100 km/h (partendo da 60 km/h) quando la sua controparte sta ancora viaggiando a 91 km/h, con una differenza di circa 1 secondo. In sintesi, sulla pista di “Misto Alfa Handling Track” di Balocco, la Nuova Abarth 500e batte la 695 di oltre un secondo.

Inoltre, il motore elettrico più reattivo, il passo più lungo, la migliore tenuta di strada, grazie all’allargamento della carreggiata, e il miglior bilanciamento tra gli assi offrono una grande maneggevolezza e dinamica di guida, garantendo alla Nuova Abarth 500e una risposta più rapida, una migliore entrata, velocità di percorrenza e uscita in curva.



La Nuova Abarth 500e è dotata di una potente batteria da 42 kWh accoppiata ad un potente motore elettrico, per un totale di 113,7kW/155cv, che unisce le prestazioni dello Scorpione all’innovazione della mobilità elettrica. Infatti, può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Vanta un’accelerazione ai vertici della categoria e, al contempo, garantisce zero emissioni.



In definitiva, la Nuova Abarth 500e è “emozionante e veloce” proprio nelle situazioni in cui ci si può davvero divertire. Ed è così che il marchio è riuscito ad unire i suoi appassionati con persone che non hanno mai corso prima. La Nuova Abarth 500e punta, infatti, ad allargare il mercato di riferimento di Abarth, pur rimanendo fedele alle sue radici e al suo DNA.



Modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track



Sono disponibili tre esclusive modalità di guida incentrate sulle prestazioni – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – che offrono ai clienti la totale libertà di esaltare al massimo l’assetto sportivo e di scatenare la potenza della propria Abarth in ogni sfida su strada.



– La modalità Turismo consente un’accelerazione più fluida e una potenza inferiore (potenza massima 100kW invece di 113kW, coppia 220Nm invece di 235Nm) per un’esperienza di guida efficiente ma al contempo entusiasmante.

La modalità Scorpion Street offre le massime prestazioni, massimizzando la frenata rigenerativa.

– Inoltre, in modalità Turismo o Scorpion – grazie alla funzione di guida one pedal – basta un solo pedale per ottenere le massime prestazioni. L’auto decelera ogni volta che si solleva il piede e recupera energia cinetica, che viene poi convertita in elettricità per ricaricare la batteria. Un’esperienza di guida più veloce e ancora più sportiva!

– Infine, la modalità Scorpion Track è pensata per chi è alla ricerca delle massime performance.



Velocità di ricarica



Per ridurre al minimo i tempi di ricarica, la Nuova Abarth 500e è dotata di un sistema di ricarica rapida da 85 kW che permette di caricare la batteria dell’auto molto rapidamente e di garantire un divertimento senza fine. Ad esempio, bastano meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno chilometrico giornaliero (circa 40 km), ovvero meno del tempo necessario per scegliere la prossima destinazione. Quando si ha fretta, la ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in soli 35 minuti.



Partner ufficiale della Nuova Abarth 500e è Free2move eSolutions, joint-venture di Stellantis nata per supportare e favorire la transizione alla mobilità elettrica interpretando un ruolo attivo nel contribuire a una mobilità accessibile e pulita: per farlo offre prodotti e servizi innovativi e su misura per i diversi tipi di cliente. A partire dalla eSolutions Charging, l’app pensata sia per chi sta muovendo i primi passi nella eMobility, sia per chi utilizza frequentemente le ricariche pubbliche. eSolutions Charging mette a disposizione oltre 360 mila punti di ricarica in tutta Europa, che possono essere individuati e utilizzati con pochi semplici clic. O come il dispositivo di ricarica easyWallbox che può essere facilmente installato nel box di casa e che offre un’elevata flessibilità in termini di funzionalità e costi.



Abarth continua a ruggire: l’esperienza sonora coinvolgente della Nuova Abarth 500e



Per Abarth il suono è sempre stato importante, andando ben oltre la semplice esecuzione tecnica. È diventato, infatti, uno strumento creativo per esprimere uno stile distintivo e giocoso. Inoltre, il sound Abarth è da sempre sinonimo di divertimento hardcore, un fattore chiave e distintivo studiato appositamente per offrire quelle emozioni profonde che ogni Abarthista ricerca alla guida di un’Abarth. Oltre alle massime prestazioni e ad uno stile deciso, la Nuova Abarth 500e è l’unica “piccola” ad offrire un’esperienza sonora coinvolgente per chi vuole guidare elettrico senza rinunciare al famoso e inconfondibile rombo Abarth, che ha accompagnato generazioni di piloti appassionati ed è sempre stato sinonimo di potenza e prestazioni.



In linea con questa filosofia, a ogni accensione o spegnimento della vettura, il sistema Key On-Off riproduce il suono di una chitarra all’interno dell’abitacolo, trasmettendo immediatamente quelle sensazioni che si possono provare a bordo di qualsiasi Abarth. Anche l’AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) riceve un “jingle” specifico, trasformando un freddo vincolo omologativo e normativo in un suono riconoscibile dagli appassionati dello Scorpione. Un “sound” che distingue la Nuova Abarth 500e dalle altre auto elettriche. Inoltre, la prima volta che si superano i 20 km/h, una “strimpellata” di chitarra riflette l’anima trasgressiva e anticonvenzionale insita nelle auto dello Scorpione.



Infine, la Nuova Abarth 500e è la prima e unica city car che può essere equipaggiata con il Sound Generator, per chi non vuole rinunciare alla firma del marchio: l’inconfondibile “ruggito” Abarth. Il Sound Generator accompagna le prestazioni, riproducendo fedelmente il suono di un motore Abarth a benzina. Progettato per offrire tutte le emozioni che ogni Abarthista ricerca alla guida, coniugando perfettamente prestazioni e suono, questo innovativo impianto audio regala una vera esperienza di guida Abarth.



Il Sound Generator è offerto come alternativa all’esperienza sonora standard ed è dotato di un AVAS che richiama il suono di un motore a benzina – diverso dal fruscio standardizzato con la strimpellata della chitarra. Inoltre, quando la Nuova Abarth 500e è equipaggiata con il Sound Generator, il sistema Key On-Off continua a riprodurre il suono di una chitarra all’interno dell’abitacolo a ogni accensione o spegnimento della vettura. Il Sound Generator può essere acceso o spento a piacere quando l’auto è ferma.



Nuova Abarth 500e: nuovi elementi per uno stile sportivo distintivo e deciso



Nuovi elementi di design conferiscono alla Nuova Abarth 500e uno stile unico e audace, ispirandosi al passato ma aggiungendo ancora più adrenalina all’intera esperienza di guida. Per dare un’immagine chiara delle nuove sfide e ambizioni che il marchio sta affrontando, Abarth ha giocato con il suo logo, rimanendo fedele al claim: “Nuova era, stesse radici, stesso DNA”.



Il nuovo logo dello Scorpione, modernizzato ed elettrificato, debutta sulla Nuova Abarth 500e e proietta il marchio in una nuova era. E non è “solo una firma”: è l’unione di prestazioni e innovazione, divertimento e sostenibilità. È posizionato più in alto e, insieme ai fari e alla calandra, conferisce all’auto un aspetto ancora più audace. La Nuova Abarth 500e si distingue per il suo stile distintivo, performante e sportivo ed è dedicata a chi non rinuncia a trasformare la guida in un’esperienza divertente.



Il design degli esterni è caratterizzato da diversi elementi aggressivi che rendono la Nuova Abarth 500e unica e accattivante, come il nuovo paraurti anteriore sportivo dedicato e le minigonne laterali, gli inserti DAM e diffusore posteriore in bianco freddo, i cerchi in lega dedicati e le nuove calotte degli specchietti retrovisori in grigio titanio. Il carattere sportivo della Nuova Abarth 500e è esaltato anche dai fari anteriori full LED con la nuova firma Abarth, dai freni a disco anteriori e posteriori, dalle nuove scritte Abarth anteriori e posteriori in grigio titanio scuro, dal nuovo logo laterale elettrificato dello Scorpione, dal tetto fisso in vetro e dai vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy.



Stile e sportività trovano la loro massima espressione a bordo della Nuova Abarth 500e, come si evince da numerosi dettagli: dall’ambiente scuro dei montanti e del cielo alla nuova fascia Poison Blue per l’abbattimento dei sedili anteriori. L’alternanza di materiali pregiati ed elementi di design più sportivi crea una combinazione unica ed esclusiva in questo segmento di mercato.



Nuova Abarth 500e Scorpionissima: una versione di lancio completamente equipaggiata

Al suo debutto, l’esclusiva edizione di lancio Nuova Abarth 500e Scorpionissima, completamente equipaggiata e accattivante, la prima Abarth elettrica di sempre. Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand, è la perfetta sintesi tra esclusività e sportività. È disponibile sia in versione hatchback e viene proposta nel nuovo ed entusiasmante colore di carrozzeria Acid Green o Poison Blue. Questa nuova serie limitata è al top della gamma ed è immediatamente riconoscibile dalle grafiche laterali Abarth.



La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è equipaggiata con gli esclusivi cerchi in lega da 18″ diamantati Titanium Grey, che avvicinano il guidatore alla strada grazie a prestazioni di tenuta e ad un design aggressivo e tagliente, ed è dotata di tetto fisso in vetro e vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy. Completano la dotazione la pedaliera sportiva in acciaio e la pedana con logo inciso, che portano su strada le sensazioni da pista e la reattività delle auto che hanno fatto la storia di Abarth, di un nuovo anello per la plancia in grigio titanio e di piastre battitacco in acciaio con scritta Abarth in rilievo. La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è disponibile in un’esaltante carrozzeria Acid Green o Poison Blue, due colori che sottolineano ulteriormente il carattere audace e distintivo del nuovo Scorpione, facendolo risaltare su tutte le strade.



Il design dei nuovi sedili sportivi è arricchito da uno scorpione in rilievo in Alcantara, un materiale premium da corsa che offre un look sportivo e il massimo comfort grazie al poggiatesta integrato con uno scorpione verde acido inciso al laser sull’Alcantara e alle doppie cuciture sportive.

L’esclusività e la sportività dei materiali si ritrovano anche nella nuova fascia della plancia in Alcantara goffrata che offre una sensazione unica, combinando un’estetica lussuosa con un design funzionale, e si abbina perfettamente agli inserti del volante e ai sedili sportivi. Pelle di alta qualità con inserti in Alcantara e il logo dello Scorpione impreziosiscono il volante sportivo a tre razze, che si ispira al mondo delle corse per far provare ai clienti le emozioni della gara al primo tocco. Anche i pannelli delle porte e il bracciolo del tunnel centrale presentano una doppia cucitura sportiva.

La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è dotata anche di tunnel centrale chiuso, sedili anteriori e parabrezza riscaldati, sedile del guidatore regolabile in altezza e sedili posteriori ribaltabili 50/50. Il contrasto tra il colore verde degli esterni e gli interni scuri ne esalta lo stile distintivo e sportivo, mentre la vernice blu della carrozzeria sottolinea ulteriormente lo stile audace della Nuova Abarth 500e.



La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è equipaggiata di serie con Uconnect™ Radio Touchscreen 10,25″ con sistema di navigazione integrato e le nuovissime Performance Pages, un display high-tech con nuove ed entusiasmanti grafiche Abarth.

Le Performance Pages sono state progettate appositamente per la Nuova Abarth 500e e consentono ai clienti di tenere traccia delle proprie prestazioni mentre si scatenano alla guida. È disponibile anche la compatibilità wireless con Apple CarPlay® ed Android Auto™ .

La Nuova Abarth 500e è la prima vettura della gamma Abarth a offrire un’esperienza completamente connessa grazie ai Servizi Uconnect, che offrono ai clienti un’esperienza di guida completa con informazioni in tempo reale e sicurezza a bordo. Tutti i servizi connessi possono essere gestiti anche da remoto attraverso l’app mobile Fiat dedicata.



Inoltre, il nuovo quadro di bordo completamente digitale da 7″ fornisce tutte le informazioni necessarie, dalla velocità all’autonomia, dalla modalità di guida attuale allo stato della batteria, senza distrarre il conducente dalla strada.



Per quanto riguarda il comfort, ci sono i sensori crepuscolare e pioggia, la chiave keyless e il keyless go, il climatizzatore automatico, i fari abbaglianti automatici, lo specchietto retrovisore interno elettro-cromico e il caricatore wireless. Grazie all’avanzato sistema di sensori di parcheggio a 360° con vista drone e alla telecamera posteriore ad altissima definizione, che mostra gli ostacoli e la traiettoria dell’auto sullo schermo da 10,25″, il parcheggio perfetto è una garanzia.

Infine, è incluso anche il raffinato e potente impianto audio premium JBL, che offre un suono caratterizzato da alti puliti, bassi ruggenti e medi morbidi per soddisfare anche gli appassionati di musica più esigenti e sofisticati. Anche il Sound Generator è di serie sulla Nuova Abarth 500e Scorpionissima.



La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è equipaggiata con sei airbag e con i più avanzati sistemi ADAS disponibili, per un’esperienza di guida ancora più piacevole senza rinunciare alla sicurezza:

Traffic Sign Information

Autonomous Emergency Brake con riconoscimento pedone e ciclista

Intelligent Speed Assistant

Lane Keeping Assist

Drowsy Driver Detection

Attention assist

Cruise control

Blind Spot warning

Emergency call



Una nuova esperienza d’acquisto



Accelerazione e rapidità di risposta caratterizzano anche il nuovo modello di business Abarth: ogni parte dell’esperienza deve far provare le sensazioni elettriche di Abarth.

La customer experience della Nuova 500 sarà paperless, online e intuitiva, in linea con la strategia di semplicità e soddisfazione del cliente del marchio. I clienti ne avranno un assaggio fin dal primo click. Basteranno pochi minuti per creare e prenotare la propria Abarth.

La nuova esperienza di acquisto online prenderà il via il 22 novembre, con la Nuova Abarth 500e Edizione Scorpionissima. Un’esclusiva fase di pre-booking di un mese sarà dedicata ai soli membri della comunità Abarth, come premio speciale per il loro impegno nella co-creazione della Nuova 500 attraverso il progetto web-based “Performance creators”.



Creatori di performance: la nuova Abarth è co-creata con i suoi fan



La comunità dello Scorpione è sempre stata una delle pietre miliari del marchio. È una comunità in crescita, con oltre 160.000 Abarthisti in tutto il mondo, che dimostra con grande orgoglio l’affetto per il marchio, la sua storia e il suo fondatore, vivendo i valori di Stile e Performance. È come una grande famiglia che partecipa a ogni evento Abarth e segue da vicino la creazione dei suoi futuri modelli. Da qui la decisione di invitare gli appassionati non solo a percorrere la strada di Abarth, ma anche a contribuire a disegnarne la mappa, chiedendo loro direttamente un parere su come dovranno essere i suoi veicoli futuri.

L’iniziativa, chiamata “Performance creators”, è stata un vero successo, con centinaia di migliaia di membri della community che hanno già detto la loro sul nuovo sound e sui nuovi colori. E seguiranno altre chiamate all’azione.

Un modo per coinvolgere l’intera comunità Abarth mentre il marchio guarda al futuro. Un modo per essere esclusivi ma anche inclusivi e, allo stesso tempo, per aumentare il divertimento.

Abarth inaugura un’era totalmente nuova con il debutto della Nuova Abarth 500e, completamente elettrica, che va ad arricchire la sua gamma di modelli, ed entra in Brasile con il lancio di successo della Nuova Abarth Pulse (maggiori informazioni qui) per essere più Abarth che mai.La Nuova Abarth 500e è l’Abarth più reattiva ed emozionante nella guida urbana e la più veloce e divertente nella guida extraurbana. In breve, è più Abarth che mai. L’architettura elettrica si comporta meglio di quella a benzina grazie a una migliore distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più lungo.