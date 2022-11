Francavilla Fontana, freddato sotto casa con due proiettili: ucciso il 19enne Paolo Stasi

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il giovane freddato ieri sera con due colpi di pistola sotto la sua abitazione in via Occhibianchi è il 19enne Paolo Stasi. L'agguato, secondo quanto testimoniato dai vicini, sarebbe avvenuto intorno alle 18. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai Carabinieri e per lui non c'è stato nulla da fare.

Al momento i militari stanno indagando sull'accaduto, ascoltando famigliari e amici di Stasi per ricostruire le ultime settimane di vita del giovane. Nel frattempo i carabinieri stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e non escludono nessuna pista. Il 19enne non aveva precedenti penali ed era molto conosciuto in città perché il papà è un operatore cameramen che ha lavorato per diverse radio e tv locali.