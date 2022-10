Toti: Meloni sta lavorando molto bene

ROMA - "Penso che Giorgia Meloni stia lavorando molto bene in attesa ovviamente di un incarico ufficiale che ancora non ha, quindi con tutta la prudenza istituzionale che mi sembra quanto mai opportuna visto che i ministri come è noto li nomina il Capo dello Stato su proposta del presidente del Consiglio incaricato. Mi auguro che il centrodestra scelga prima di tutto dei ministri competenti al di là della maglietta politica". E' il commento del presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti a Genova a margine di una conferenza stampa.