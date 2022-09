Vince il centrodestra: Fdi è primo partito. Pd al 19%, M5s terzo partito, in calo la Lega

Le politiche '22 fanno registrare il trionfo del partito guidato da Giorgia Meloni con il Pd guidato da Enrico Letta che non riesce ad attestarsi sulla soglia psicologica dei 20 punti percentuali. Vero terzo polo delle elezioni è il M5s che si attesta sul 16%, risultato che premia la linea Conte soprattutto al Sud Italia. La Lega di Matteo Salvini in forte affanno nel centrodestra tallonata da Forza Italia. Non sfonda l'unione Renzi-Calenda, esce clamorosamente sconfitto il ministro degli Esteri e leader di Ic Luigi Di Maio, battuto da Costa nel collegio di Fuorigrotta.Il centrodestra avanza verso una vittoria netta con una percentuale di coalizione tra il 42 e il 43% dove la parte del leone la fa Fratelli d'Italia che nella prima proiezione per il Senato consolida il suo boom intorno al 25% (24,6% per Opinio Rai; 26% per Swg La 7) mentre la Lega scenderebbe sotto il 10% con una percentuale intorno all'8,5%, tallonata da Forza Italia che è all'8%. Il centrosinistra nel suo insieme raccoglie tra il 26,4% di Opinio per Rai e il 25,4% secondo Swg La7: il Pd scivola sotto il 20% (tra il 18,1 e il 19,4). Si consolida la percentuale tra il 16 e il 17 per M5s, mentre il Terzo Polo è tra il 7,3 e il 7,9%.