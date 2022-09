Salvini: libri di testo gratis per medie e superiori

FIRENZE - "Serve un po' di diritto alla scuola in piu' per i nostri ragazzi. Ad esempio, rendendo gratuiti i libri anche per medie e superiori, altrimenti le famiglie non ce la fanno piu' a pagarli". E' il segretario della Lega Matteo Salvini a lanciare la proposta, nella giornata in cui e' atteso a Firenze per il convegno 'Istruire o educare? La scuola del merito, delle opportunita' e delle competenze'. Secondo Salvini e' necessario confrontarsi con le case editrici perche' "non e' possibile che ogni anni cambino testo per cambiare tre parole e le famiglie spendono 500 euro".