Politiche, Meloni: "Presidenzialismo, anche da soli"

ROMA - Ieri sera i leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati sono saliti insieme sul palco per chiudere la campagna elettorale della coalizione.La leader di FdI Giorgia Meloni dal palco di Piazza del Popolo: "Faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano, ma se gli italiani ci daranno i numeri noi lo faremo anche da soli".Il segretario della Lega Matteo Salvini annuncia: al governo “un decreto energia per bloccare subito gli aumenti delle bollette di energia e gas”. Silvio Berlusconi: “Siamo da sempre parte dell'Europa, parte dell'Alleanza Atlantica, e parte dell'Occidente”.Il segretario dem Enrico Letta chiude stasera nella stessa piazza la campagna del Pd. Tra gli altri in Piazza del Popolo parteciperà al comizio anche il governatore pugliese Michele Emiliano.