Energia, Salvini: pronti a firmare decreto da 30 miliardi

ROMA - "La Lega è disponibile a firmare con Pd, con Renzi, con chiunque altro un decreto da trenta miliardi. Se l'Europa interviene a Natale, non possiamo aspettare che milioni di persone perdano il lavoro". Così il leader del Carroccio Matteo Salvini ad Agorà, su Rai 3."Spero che la piazza di Milano sia stata un successo per Meloni. Io ieri ero circondato da migliaia di persone e spero che ce ne fossero anche a Milano" ha detto Salvini ad Agorà, su Rai 3. "Più le piazze del centrodestra sono sorridenti e portano idee realizzabili, più abbiamo possibilità di mantenere gli impegni", ha aggiunto Salvini che ha sottolienato di non essere in studio per aver portata la figlia a scuola, approfittando per fare gli auguri "a tutti gli studenti che ricominciano oggi l'anno scolastico".