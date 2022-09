BARI - "Il dossier potrebbe non essere uno. Il presidente Urso fa una dichiarazione molto cauta, non esistono affermazioni di assoluta certezza". Lo dichiara il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, commentando a Tagadà su La7 il documento americano sui partiti finanziati da Mosca e le parole del presidente del Copasir Adolfo Urso, secondo cui "non esistono notizie che riguardano l'Italia".