Di Maio: lo Stato deve pagare l'80% della bolletta

ROMA - "Proponiamo che lo Stato paghi l'80% delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e quelle di tutte le imprese, dal piccolo bar alla grande azienda, fino alla fine dell'anno. Abbiamo quantificato che per la parte delle imprese servono 13,5 miliardi e li possiamo ottenere dalle maggiori risorse che lo Stato incassa, ad esempio, da Iva e accise derivanti dall'inflazione". Così il ministro Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, in un'intervista al Quotidiano Nazionale.