Conte: mai più con Letta. Con Pd vedremo

ROMA - "Non auguro a Letta di lasciare la segreteria del Pd, non entro negli spazi di altre forze politiche, dico però che con Enrico Letta non mi siederò più per una prospettiva di collaborazione politica, visto quello che ha fatto. Ha buttato a mare una esperienza politica prolifica". Così Giuseppe Conte a Fuori dal Coro in onda stasera su Rete 4. Nel caso cambiasse il gruppo dirigente del Pd, in futuro, il presidente M5s ha aggiunto che "saremo molto più cauti che in passato. Valuteremo ogni cosa - ha concluso - con molta, molta cautela".