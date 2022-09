Casaleggio: non ho votato, M5S classico partito personale

ROMA - "Nessuna forza politica ha avuto la mia fiducia. A vedere i manifesti della campagna elettorale mi sembra" che il Movimento 5 stelle "sia diventato più che altro un classico partito personale e che, come tanti altri, propone i temi sulla base del possibile consenso che potrebbe ottenerne in un certo momento". Così Davide Casaleggio, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.