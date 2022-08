Trovata viva la figlia dell'ex 'superpoliziotto' Pippo Micalizio

La donna avrebbe raccontato ai medici di essere rimasta in mare per circa 16 ore.

La donna, scomparsa da domenica sera all'isola d'Elba, è stata trovata infreddolita vicino agli scogli. Lei, dopo ore di ricerche, è stata ritrovata tra gli anfratti di una scogliera nella zona di Procchio in buone condizioni.Dopo l'individuazione, la 48enne è stata evacuata via mare con un'imbarcazione a causa della estrama difficoltà di recuperarla via terra, dato che si tratta di una zona particolarmente impervia. Dalla spiaggia di Procchio è quindi stata portata con un'ambulanza del 118 all'ospedale dell'isola, a Portoferraio, per valutare le sue condizioni cliniche e prestarle eventuali cure.