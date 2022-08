Politiche: Meloni candidata uninominale L'Aquila-Teramo

Non c’è solo l'ufficialita', attesa a ore, visto che ieri il partito ha depositato ufficialmente le liste, per il momento con la consegna del silenzio. La Meloni sara' candidata anche in altri collegi sul proporzionale, ma in caso di elezione fara' fede l'unico uninominale per il quale le norme consentono la candidatura.

ROMA - Per la prima volta nella storia L 'Aquila potrebbe eleggere un candidato a presidente del Consiglio se i sondaggi nazionali pre-elettorali resteranno questi fino al 25 settembre datata del voto. Con il passare delle ore, infatti, trova sempre piu' conferme, la notizia secondo cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sara' candidata al collegio uninominale L'Aquila-Teramo della Camera.