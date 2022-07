Tennis, Wimbledon: trionfa Novak Djokovic

- Il serbo Novak Djokovic vince il torneo di Wimbledon di tennis sull’erba. Supera in finale in quattro set 4-6 6-3 6-4 7-6 l’australiano Nick Kyrgios. Per Djokovic settimo successo in carriera a Wimbledon. Ventunesima vittoria in un torneo del Grande Slam. Il serbo soffre nel primo set sul servizio di Kyrgios. Dal secondo al quarto set impone la sua superiorità con i top spin, pallonetti e passanti incrociati. Kyrgios resiste con le demivolèe ma non basta per prevalere sul campione serbo.