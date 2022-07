Omicidio di Chiara Gualzetti: imputato condannato a 16 anni e 4 mesi

BOLOGNA - Nel giugno 2021, una ragazza di 16 anni venne uccisa da un suo coetaneo nel Bolognese. Nelle ultime ore è arrivato il verdetto, che ha accolto quasi in toto la richiesta dell'accusa.La giovane è stata uccisa il 27 giugno 2021 e il suo corpo ritrovato ai margini di un bosco vicino all'Abbazia di Monteveglio, non lontano da casa. Era stata accoltellata e picchiata da un amico, che le aveva dato appuntamento per fare una passeggiata. Nell'interrogatorio il giovane aveva detto di aver agito dietro la spinta di un demone.Il padre della vittima aveva chiesto una "sentenza esemplare".