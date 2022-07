Mattarella scioglie le Camere, spiega i motivi e richiama i Partiti

"Davanti alle Camere - ha evidenziato Mattarella - ci sono motivi molti importanti adempimenti da portare a compimento nell'interesse del Paese". A questa esigenza - ha aggiunto - si afferma l'attenzione nei tempi concordati del PNRR e nè può essere ignorata l'azione di contrasto alla Pandemia".





L'assenza di una prospettiva per la formazione di una nuova maggioranza, scaturita dalla discussione e dal voto con le modalità collegate, ha condotto - precisa Mattarella - a questa decisione.

E' quanto ufficializzato dallo stesso capo dello Stato nel tardo pomeriggio di giovedì 21 luglio 2002 che, visibilmente scuro in volto, non ha rinunciato a rivolgere un messaggio agli italiani - spiegando le ragioni dello scioglimento - e nel richiamare i Partiti alla responsabilità per una campagna elettorale costruttiva.