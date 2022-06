Scavalca il bancone del bar e accoltella una donna: arrestata 35enne

PORTOFERRAIO - Una donna ha aggredito, presumibilmente per motivi di gelosia, la dipendente di un bar a Portoferraio, sull'Isola d'Elba. La vittima è ricoverata in ospedale in gravi condizioni per ferita all'addome.Nel corso della perquisizione presso l’abitazione della donna, i militari hanno rinvenuto sia l’abito sporco di sangue indossato al momento dei fatti che, ben occultato sotto la cuccia di un cane, il coltello utilizzato per colpire la rivale con evidenti tracce ematiche.Nel frattempo la giovane barista è stata ricoverata in gravi condizioni presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale di Portoferraio e sottoposta a un delicato intervento per evitare che la profonda ferita all’addome, che per un miracolo non ha interessato organi vitali, potesse determinare ulteriori e più gravi conseguenze.A. N., pregiudicata 35enne, è stata così arrestata dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma, per essere poi trasferita presso la casa circondariale di Firenze a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, confermando la custodia cautelare in carcere. La donna rischia una pena che può raggiungere anche i 15 anni di reclusione.