La nuova Mercedes-AMG SL protagonista al Milano Monza Motor Show 2022

La seconda edizione del MIMO – Milano Monza Motor Show, in programma tra Milano e Monza dal 16 al 19 giugno, è una nuova occasione per tutti gli appassionati per conoscere e ammirare dal vivo le ultime novità della casa con la Stella: dalla nuova SL alla famiglia high performance firmata 45 AMG, passando per l’esclusività ‘limited edition’ della E Coupé Icon Collection.

MILANO - La nuova SL, l’ultima ‘scoperta’ firmata Mercedes-AMG, scende in passerella per la seconda edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, in programma dal 16 al 19 giugno a Milano e Monza, sia in città che in Autodromo. Sotto i riflettori del MIMO anche l’esclusiva E Coupé Icon Collection, esposta in Corso Vittorio, e la hall of fame della gamma 45 AMG, il più potente 2 litri 4 cilindri di serie al mondo, rappresentato dalla Classe A 45 S, la CLA 45 S coupé e la GLA 45 S, che gli ospiti della manifestazione potranno ammirare nello spazio espositivo allestito all’interno dei box dell’Autodromo.Sempre all’interno dell’hospitality Mercedes a Monza sarà possibile provare il brivido virtuale delle gare in pista grazie ad un coinvolgente simulatore di guida. Il touch screen del Mercedes-Benz Store, ultima release dello showroom online della Stella, offrirà invece una vetrina digitale per scoprire l’intera gamma della Casa di Stoccarda e l’unica porta di accesso alle esclusive Icon Collection, in vendita solo attraverso il marketplace digitale.