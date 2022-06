Conte: "Entro giugno la consultazione sul doppio mandato"

ROMA - Il presidente del Movimento 5 stelle ha annunciato alcuni cambiamenti dopo il flop registrato alle amministrative. Le novità riguardano anche la riorganizzazione territoriale, mentre sulla permanenza al governo non sembrano esserci dubbi. "Siamo responsabili", assicura."È un vincolo che abbiamo, originario, un tratto identitario ed è giusto che su un passaggio così decisivo siano tutti gli iscritti a esprimersi", ha detto Conte in conferenza stampa parlando del doppio mandato. L'ex premier ha puntualizzato che non si esprimerà a favore o meno: “ritengo sia una votazione libera – ha detto – di cui l’unico protagonista sono i nostri iscritti”.