E' morto Ciriaco De Mita, leader carismatico della Dc

E' morto all'età di 94 anni Ciriaco De Mita. L'ex leader della Democrazia Cristiana era ricoverato in una clinica di Avellino per una frattura al femore. Presidente del Consiglio e più volte ministro è stato per due volte sindaco di Nusco, località in provincia di Avellino della quale era originario. De Mita divenne protagonista di primo piano della politica italiana negli anni '80, quando divenne Premier con la coalizione del Pentapartito. Fu segretario (1982-1989) e presidente (1989-1992) della Democrazia Cristiana.