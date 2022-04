Will Smith bandito dagli Oscar per 10 anni

Mano pesante dell'Academy che ha bandito Will Smith per lo schiaffo a Chris Rock, reo di una battuta di cattivo gusto nei confronti della moglie Jade Pinkett, per le prossime 10 edizioni degli Oscar e di altri eventi correlati. L'ex Principe di Bel-Air conserverà la statuetta vinta con La Famiglia Vincente e potrà comunque gareggiare nelle prossime edizioni per vincere l'ambita statuetta.