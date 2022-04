Olio: Farchioni 1780 vince tre medaglie d’oro a Los Angeles

Tre medaglie d’oro per tre etichette di olio italiano: Colli Martani Dop Umbria, Collezione di Famiglia, Olivicoltura Eroica. Questi i premi conquistati al Los Angeles International Extravergin Olive Oil Competition da Farchioni 1780, l’azienda con sede in Umbria che dal 1780 trasforma i frutti della terra (olive, uva, grano) per ottenere olio, vino, birra, farina di qualità al giusto prezzo. Tre medaglie d’oro per tre etichette di olio italiano: Colli Martani Dop Umbria, Collezione di Famiglia, Olivicoltura Eroica. Questi i premi conquistati al Los Angeles International Extravergin Olive Oil Competition da Farchioni 1780, l’azienda con sede in Umbria che dal 1780 trasforma i frutti della terra (olive, uva, grano) per ottenere olio, vino, birra, farina di qualità al giusto prezzo.





La Los Angeles International Extravergin Olive Oil Competition, giunta ormai alla 22^ edizione e ispirata ad alti standard di integrità e professionalità, è uno dei concorsi più prestigiosi negli Stati Uniti (secondo solo a quello di New York) e il quinto in tutto il mondo. Centinaia le aziende provenienti dai paesi più importanti per la produzione dell’oro verde: Argentina, Australia, Cile, Grecia, Italia, Spagna, Stati Uniti d’America, Giappone, Portogallo, Tunisia, Turchia.

"Il concorso di Los Angeles – racconta Marco Farchioni, manager dell’azienda (nella foto) – si affida a un elenco di giudici supercompetenti nell’assaggio dei migliori oli extra vergini di oliva. Queste competizioni sono il top del panorama agroalimentare degli Stati Uniti d’America ma, avendo allargato la competizione oltreconfine agli oli provenienti dagli emisferi nord e sud del globo, rappresentano oggi un punto di riferimento indispensabile su dimensione globale. Proprio per questi motivi, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti. Insieme con gli altri colleghi produttori, abbiamo contribuito a tenere alto il nome dell’olio italiano nel mondo".

I tre oli premiati e gli altri prodotti del gruppo Farchioni saranno disponibili al Cibus di Parma, dal 3 al 6 maggio, al Padiglione 06 Stand D016. Nel corso della esposizione che rappresenta l'evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano, l’azienda umbra promuoverà la sua filosofia della sostenibilità contadina. Che significa: "soddisfare i fabbisogni presenti senza compromettere quelli futuri, utilizzando con la massima efficienza tutte le risorse che la natura mette a disposizione, a partire dalla terra e lungo tutto il ciclo di vita degli alimenti che produciamo, creando valore e mettendo al centro la qualità dei prodotti ed il benessere delle persone" spiega Marco Farchioni.