CHAMBAVE - E' successo a Chambave, in Valle d'Aosta. L'uomo è stato investito dalla rampa di un mezzo pesante, su cui doveva essere caricata una ruspa.Da accertare le cause del guasto al mezzo pesante. Il decesso è avvenuto all'ospedale Parini di Aosta, dove l'uomo è stato trasportato d'urgenza.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.