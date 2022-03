Omicidio Saman: il cugino indagato è stato estradato in Italia

REGGIO EMILIA - Il 35enne, cugino di Saman Abbas, è indagato per il presunto omicidio e occultamento del cadavere della giovane scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.Dopo essere stato arrestato a Barcellona e in seguito all'ok della giustizia spagnola, l'uomo è arrivato a Bologna e si trova ora in carcere.Nomanhulaq comparirà davanti al gip venerdì per l’interrogatorio di garanzia e come sempre sarà quello il primo momento in cui si capirà se e in che modo l’uomo intenderà collaborare. Le accuse per lui sono di concorso in sequestro, omicidio e occultamento di cadavere.