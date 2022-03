Il 'quasi' matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

MILANO - Una cerimonia simbolica senza vincoli giuridici. Tutta forma e niente sostanza, ma il parterre d'invitati, gli abiti e la scenografia sono stati in tutto e per tutto quelli di un matrimonio. Lui 85 anni, lei, deputata di Forza Italia, 32.Completo di Armani blu per il Cav, mentre la Fascina ha indossato un abito bianco in pizzo francese, con corpetto, mezzo colletto e scollatura casta a V, con un ampio strascico lungo ben 4 metri. Anche il bouquet era di mughetto, in pendant con l’occhiello di Berlusconi. Non è un caso che la coppia abbia scelto proprio questo fiore, tipicamente primaverile, simbolo di rinascita e felicità.Come hanno riportato le prime agenzie, “lei sfoggiava un grande diamante”. Dopo la cerimonia Berlusconi ha fatto un breve discorso e, dopo il brindisi di rito, tutti si sono riuniti a tavola. “Sono felice di avere le persone a me care qui con me in questa giornata”, ha detto il Cavaliere.Per la cerimonia simbolica l’imprenditore e la parlamentare hanno scelto un menu stellato, firmato dal ristorante “Da Vittorio”, che ha curato il catering del banchetto nuziale.Il grande assente? Il secondogenito Pier Silvio.