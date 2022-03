Galliate: morta la 15enne caduta dalla giostra del luna park

Domenica mattina la notizia del decesso.

NOVARA - La vittima dell'incidente era stata sbalzata all'interno di un'attrazione di un parco divertimenti a Galliate, provincia di Novara.Il luna park, allestito per la festa patronale di San Giuseppe, era al primo giorno di apertura. Durante la caduta aveva picchiato la testa ed era stata ricoverata in condizioni gravi. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, al lavoro per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità .