Sanremo '22: al via prima serata. Sul palco i Maneskin e Berrettini

SANREMO - E’ un Achille Lauro a torso nudo, interamente tatuato, a salire sul palco dell’Ariston per dare il via alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, la prima della kermesse musicale, saranno 12 gli artisti in gara. Lauro, accompagnato sul palco dall’Harlem Gospel Choir, si esibisce con il brano “Domenica”."O è l'età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ci siete mancati tantissimo. Bentornati", ha detto il conduttore e direttore artistico Amadeus, dando il via alla manifestazione.Ad allietare il palco dell'Ariston Matteo Berrettini: il tennista romano, unico italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, reduce da Melbourne, dove si è 'inchinato' a Rafael Nadal alla semifinale degli Australian Open, sarà all'Ariston ospite questa sera. E arriveranno anche i Maneskin, ormai la band più ricercata al mondo, e i Meduza. Co-conduttrice Ornella Muti.In gara i primi 12 big: apre Achille Lauro con Harlem Gospel Choir ad aprire la prima serata. A seguire l'ordine di uscita prevede: Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri.Questa sera saranno solo i giornalisti a votare. Per il quarto anno consecutivo le giurie della sala stampa e demoscopica sono gestite da Noto Sondaggi.