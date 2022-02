L'avvocato Borrè: "Movimento decapitato, è l'anno zero"

ROMA - Il legale, grillino della prima ora ma poi diventato una spina nel fianco del Movimento, ha commentato la sentenza del Tribunale di Napoli che, su sua iniziativa, ha di fatto azzerato i vertici del partito, primo fra tutti Conte.Con la decisione del Tribunale "decade la carica di Conte, in primo luogo. In secondo luogo emerge l'incompatibilità di alcune attuali cariche negli organi di garanzia, con le restrizioni previste dal precedente statuto, che è ritornato in vigore: il precedente statuto, infatti, esclude che dette cariche possano essere ricoperte da soggetti che rivestano incarichi istituzionali", ha detto Borrè all'Adnkronos. Il legale ha presentato il ricorso a Napoli contro il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle e contro l'elezione di Giuseppe Conte alla guida del M5S: delibere sospese dal Tribunale in via cautelativa."Anche i cinque vicepresidenti decadono, essendo cariche non previste dal vecchio statuto", prosegue il legale. Quindi ora che succede nel Movimento? "Il M5S si trova all'anno zero con l'azzeramento delle sue cariche. Unica via di uscita, la costituzione del Comitato direttivo. Altre fughe in avanti, insistendo con le procedure già annullate dal Tribunale, rischiano di porre il M5S su un binario morto".