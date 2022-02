Istat: "Nel 2021 meno di 400.000 nascite"

ROMA - Nel 2021 ci sono state in Italia "meno di 400.000 nascite", dato in diminuzione rispetto all'anno precedente. E' la stima del presidente dell'Istat,, intervistato questa mattina a Sky Tg24. Parlando della tendenza alla denatalità del nostro Paese, Blangiardo ha sottolineato che è stata implementata "un'iniziativa positiva come l'assegno unico", augurandosi "che ce ne siano altre".Quanto all'occupazione è quasi ai livelli precedenti la pandemia, "un po' sotto ma la strada è quella su cui auspichiamo di continuare".