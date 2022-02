Basket: l'allenatore in seconda del Trieste Marco Legovich positivo al Covid

Il gruppo squadra e l’allenatore del Trieste Franco Ciani nei prossimi giorni saranno sottoposti a controlli per valutare eventuali nuove positività. In un recupero ieri sera il Trieste ha vinto 94-88 a Treviso. Legovich non ha partecipato a questa trasferta della squadra veneta.

In A/1 di basket maschile l’allenatore in seconda del Trieste Marco Legovich è risultato positivo al Covid. E’ stato posto in isolamento domiciliare. Dovrà osservare una quarantena di 7 giorni. Non potrà andare in panchina domenica 6 Febbraio alle 18 in casa col Sassari.