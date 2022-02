Achille Lauro vince il Festival Una Voce per San Marino

(credits: Valentina Sabino)

SAN MARINO - Con il brano 'Stripper' Achille Lauro ha vinto la kermesse musicale della Repubblica del Titano. La vittoria dà al cantante accesso all'Eurofestival, che si terrà a Torino il prossimo maggio.Un’esperienza di vita», il commento del cantante. Lauro si è dovuto confrontare con Ivana Spagna, tornata alle origini con un brano disco in inglese (Seriously in love). Tra i 18 concorrenti c’era anche l'ex vincitore del Festival di Sanremo Valerio Scanu.Al secondo posto però si classificherà classificata la coppia formata da Alessandro Coli (da Sant'Arcangelo) e Burak Yeter, il dj turco autore della canzone di testa de "La casa di carta".L’ospite internazionale della serata? Al Bano...