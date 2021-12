Europa League: Barça-Napoli e Lazio-Porto. Atalanta, c'è l'Olympiacos

- E’ stato effettuato il sorteggio degli spareggi di Europa League. L’Atalanta sfiderà l’ Olimpiakos Atene. L’andata si giocherà a Bergamo il 17 Febbraio 2022, il ritorno il 24 Febbraio ad Atene. Il Napoli giocherà col Barcellona. L’andata in trasferta, il ritorno al “Diego Armando Maradona”. La Lazio sfiderà il Porto. L’andata fuori casa, il ritorno all’ Olimpico. Le squadre che vinceranno si qualificheranno per gli ottavi di finale.

Nella Conference League dove la Roma ha vinto il Girone C e si è qualificata per gli ottavi di finale che si giocheranno a Marzo 2022, il sorteggio che deciderà la gara che i giallorossi disputeranno sarà effettuato tra la fine di Febbraio e i primi giorni di Marzo in una data da decidere.