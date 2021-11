Protezione non garantita, Jumbo richiama un seggiolino per auto potenzialmente pericoloso







I possessori, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono pregati d'interromperne l’utilizzo e di riconsegnarlo a un punto vendita Jumbo, dove riceveranno un buono d’acquisto.



In particolare, se questi seggiolini vengono usati in senso contrario a quello di marcia, il sistema di bloccaggio potrebbe sganciarsi. «Ciò può comportare un effetto di contenimento limitato, con il rischio che in caso d'incidente il bambino non sia sufficientemente protetto e riporti lesioni» spiega l'USTRA. Il richiamo riguarda il lotto 30600395 del seggiolino.

ROMA - Jumbo richiama un lotto di seggiolini auto per bambini Four360 SL Navy della marca Osann. L’allerta arriva dall’Ufficio federale svizzero delle strade (USTRA). Si è appurato che, in caso d'incidente, con questi seggiolini c’è il rischio che il bambino non sia sufficientemente protetto.