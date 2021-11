Per I'Italia solo pari con l'lrlanda del Nord: per il Mondiale sarà spareggio

(via Nazionale italiana di calcio fb)

BELFAST - Serata terribile per gli Azzurri a Belfast. Di fronte a un avversario modesto ma roccioso, gli uomini di Mancini non sono mai stati pericolosi. In Qatar ci va la Svizzera, per la Nazionale azzurra invece ci sarà l'incubo spareggi a marzo 2022.