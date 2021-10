Solidarietà della CISL alla CGIL, Cavallo: “Sindacato confederale argine forte contro deriva antidemocratica"

POTENZA - “Nella storia del nostro paese, specie nei suoi momenti più bui, il sindacato confederale ha dimostrato di essere un argine forte contro ogni deriva antidemocratica. Episodi come quello di ieri alla sede nazionale della CGIL, unito allo stillicidio quasi quotidiano di minacce di cui è stata oggetto in queste settimane anche la CISL per la posizione chiara e responsabile assunta sui vaccini, vanno respinti con determinazione e senza ambiguità. Ai facinorosi e ai violenti che si illudono di prevaricarci diciamo che la CISL e tutto il sindacalismo confederale non si farà intimidire. Questa mattina porteremo ai colleghi della CGIL la nostra concreta testimonianza di solidarietà e vicinanza che estendiamo idealmente a tutti i sindacalisti, operatori e attivisti di CGIL CISL UIL che in questi mesi hanno subito attacchi ingiustificabili”. È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo.