Tumore del seno: con Frecciarosa la prevenzione viaggia in treno

ROMA - Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno e riparte il progetto “Frecciarosa”, giunto all’undicesima edizione. Nel 2020, in Italia, sono state stimate quasi 55mila nuove diagnosi di tumore della mammella, la neoplasia in assoluto più frequente in tutta la popolazione. L’obiettivo di “Frecciarosa” è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione che spazia dagli stili di vita sani all’adesione ai programmi di screening.Per presentare il progetto, giovedì 30 settembre alle 11, a Roma al Ministero della Salute (Auditorium, Lungotevere Ripa 1, Roma), si svolgerà una conferenza stampa con gli interventi di Roberto Speranza (Ministro della Salute), Adriana Bonifacino (Presidente di IncontraDonna Onlus), Luigi Corradi (Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia), Giordano Beretta (Presidente nazionale AIOM) ed Enrica Giorgetti (Direttore Generale Farmindustria).Nella speranza che gli impegni ti consentano di partecipare, cogliamo l’occasione per inviarti i nostri più cordiali saluti.La diffusione in streaming dell’evento è disponibile su www.frecciarosa.it e si potranno rivolgere domande ai relatori.