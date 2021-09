Tennis: Djokovic, Medvedev e Tsitsipas si qualificano per le ATP Finals di Torino

Il serbo Novak Djokovic il russo Danil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas si sono qualificati per le ATP Finals il torneo tra i migliori 8 tennisti al mondo nella classifica ATP che si disputerà per la prima volta in Italia a Torino dal 14 al 21 Novembre 2021.

Buone possibilità di partecipare per il tedesco Alexander Zverev l’altro russo Andrej Rublev Matteo Berrettini il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurkacz. Qualche speranza per Jannik Sinner. Non parteciperà lo spagnolo Rafael Nadal che vuole riposarsi pe recuperare al meglio la forma fisica per il 2022.