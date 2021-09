Gatto percorre 12 miglia per tornare a casa ed essere respinto

Stavolta la buona sorte ha arriso al felino: i responsabili del centro non hanno dato ascolto alle loro richieste ma gli hanno dato tutte le cure del caso affinché potesse guarire dall'infezione delle vie respiratorie superiori e dal virus dell'immunodeficienza felina. Fortunatamente la permanenza nello stallo è durato poco, dato che ora Toby ha una nuova famiglia con cui giocare ed essere coccolato.









Triste avventura quella vissuto da Toby, un gatto che è stato abbandonato dalla sua famiglia umana. Nonostante questo, il coraggioso felino non si è dato per vinto, percorrendo 12 miglia per raggiungerla. L'accoglienza nel ritrovarlo non è stata come il povero micio si aspettava. Invece di ricevere amorevoli attenzioni, è stato portato portato al rifugio dove è stato chiesto di sopprimerlo.