Crociere: Msc Bellissima continuerà a navigare in Arabia Saudita e nel Mar Rosso con partenza da Gedda

12 ristoranti e più di 20 lounge tra cui gli ospiti potranno scegliere dove sorseggiare un drink o gustare piatti internazionali. A bordo di MSC Bellissima si potranno gustare le specialità della cucina francese de L'Atelier Bistrot, o provare la famosa steakhouse in stile americano The Butcher's Cut, nonché Kaito Teppanyaki e Kaito Sushi bar.

La famosa pasticceria Jean-Philippe Maury's Chocolate & Café è dedicata interamente a creazioni di cioccolato e dessert unici ed eleganti ed è una delizia per tutti gli amanti del dolce e non solo.

Un’offerta pensata per le famiglie con attività e servizi per bambini proposte dai partner LEGO e Chicco con un'area dedicata al ponte per famiglie.

Due splendidi luoghi di intrattenimento - il London Theatre e il Carousel Lounge che offrono produzioni teatrali originali e intrattenimento dal vivo.

Uno schermo a LED lungo 80 metri che racchiude una splendida promenade in stile mediterraneo lunga 96 metri, progettata come il principale centro di aggregazione della nave con negozi, bar e ristoranti.

Sistemazioni confortevoli e innovative per soddisfare ogni esigenza, con 10 diversi tipi di cabine tra cui scegliere.



Itinerario:



GEDDA, ARABIA SAUDITA – Facendo scalo in questa vibrante città che racchiude storia e modernità, gli ospiti potranno scegliere i siti da visitare. AlBalad, la città vecchia di Gedda e simbolo del melting-pot culturale, che risale al VII secolo e vanta edifici spettacolari e un antico souk; Gedda è uno dei siti patrimonio mondiale dell'UNESCO in Arabia Saudita, ma è anche conosciuta per il suo lungomare e i suoi moderni centri commerciali, che offrono intrattenimento e attività ricreative ai visitatori.

RAS AL ABYAD, ARABIA SAUDITA – Conosciuta come "The White Coast" per le sue splendide spiagge bianche incontaminate, è una località in cui gli ospiti possono passare la giornata all’insegna del relax ammirando i meravigliosi paesaggi marini.

AQABA PER PETRA, GIORDANIA - Questa città si trova sulla costa del Mar Rosso ed è un paradiso sia per i subacquei che per gli appassionati di storia. Dallo snorkeling nel Parco Marino di Aqaba al Castello Mamelucco e al Museo Archeologico di Aqaba, questa destinazione ha qualcosa per soddisfare gli interessi di tutti. La vicinanza di Aqaba a Petra offre agli ospiti la possibilità di visitare questo sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, abitato fin dall'inizio del 7.000 a.C., e scoprire la rara bellezza di architettura con facciate scavate e intagliate nella roccia.

SAFAGA PER LUXOR, EGITTO – A breve distanza da una delle destinazioni più spettacolari dell'Egitto, la piccola città di Safaga è la porta d'ingresso a Luxor. Dalle rovine dei templi di Luxor e Karnak e l'indimenticabile Necropoli, dove gli ospiti potranno visitare uno dei siti archeologici più famosi e importanti di tutto il mondo: la Valle dei Re e la Valle delle Regine.

AL WAJH, ARABIA SAUDITA – Incorniciata da un mare color turchese e da 100 km di spiagge immacolate su entrambi i lati, la città costiera di Al Wajh una volta era uno dei principali porti commerciali nella regione. Il centro storico abbandonato di AlBalad presenta un'antica architettura

YANBU, ARABIA SAUDITA – Il porto di Yanbu in Arabia Saudita è la tappa finale della crociera di 7 notti. La città vecchia di Yanbu, situata a pochi passi dal porto, risale a 2.500 anni fa e offre uno dei più antichi souk, dove i commercianti venivano da ogni luogo per vendere le loro merci. La città è conosciuta come "la capitale delle immersioni dell'Arabia Saudita", ed è diventata una destinazione turistica sempre più attraente grazie alle sue spettacolari coste di sabbia bianca e alle vivaci barriere coralline, che offrono opportunità per lo snorkeling e le attività acquatiche nell'incontaminato Mar Rosso saudita.

HEJAZI, ARABIA SAUDITA - Costituita di corallo del Mar Rosso, funge da porta costiera per AlUla, sede di Hegra (sito archeologico di Al-Hijr), una delle principali attrazioni in ambito culturale dell'Arabia Saudita e primo sito riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO. È caratterizzata da più di 110 tombe scolpite da formazioni rocciose giganti, nonché da siti antichi che risalgono al primo millennio a.C.