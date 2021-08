Choc nel Catanese, uccisa con colpi di pistola in strada: ricercato ex fidanzato

ACI CASTELLO - Dramma nel Catanese, dove una 26enne, Vanessa Zappalà, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la scorsa notte mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, che è attivamente ricercato da militari dell'Arma.La sparatoria è avvenuta verso le tre della notte scorsa, vicino al porticciolo del lungomare di Acitrezza, frazione marinara dove Verga aveva ambientato i suoi' Malavoglia'. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando l'ex fidanzato con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, e le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola.Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un'amica della vittima. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Acireale e del comando provinciale Catania che hanno avviato subito le indagini.