(Agenzia Vista) Roma, 1 giugno 2021 - “Come ha detto il Santo Padre in quella Piazza San Pietro deserta che tutti ricordiamo: peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla. Penso che noi non dobbiamo sprecare questa crisi e che dobbiamo invece assumere impegni per il futuro di questo Paese” lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza alla cerimonia di inaugurazione dell’hub vaccinale della sede romana di Confindustria.