Puglia: 21enne freddato in agguato





Con l'arrivo del 118 il giovane sarebbe stato portato all'Ospedale Santissima Annunziata, dove è morto poco dopo. La polizia per far luce sulla vicenda sta vagliando tutte le ipotesi, dal regolamento di conti per lo spaccio fino alla pista che porta alle questioni personali.

- Agguato mortale nella notte a Taranto, dove un ragazzo di 21 anni è stato freddato da colpi di pistola in via Capecelatro, all'incrocio con Via Liside. Secondo una prima ricostruzione, sono stati esplosi 5 colpi di pistola, di cui uno che gli avrebbe perforato un polmone che sarebbe stato fatale.