Tra le prescrizioni, spiccano quella di Michele Misseri, già condannato nel primo processo per soppressione di cadavere, per le autoaccuse dell'omicidio, oltre ad Ivano Russo, condannato a 5 anni per false informazioni al pm e falsa testimonianza alla Corte d'Assise insieme alla mamma ed al fratello.





Assolti, invece, Giuseppe Serrano, Anna Scredo e Giuseppe Augusto Olivieri.

- La Corte d'Appello di Taranto ha ribaltato la sentenza che nel 2020 aveva emesso 11 condanne sui presunti depistaggi nell'omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010 ad Avetrana.