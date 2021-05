Le novità per il bonus vacanze previsto dal Dl Sostegni bis

ROMA - Per evitare che le risorse stanziate non siano spese, il Governo ha deciso di allargare le possibilità per l'utilizzo di questa agevolazione.Ricordiamo che per goderne occorre aver fatto richiesta nel 2020. C'è tempo fino a fine anno per sfruttare il bonus.Oltre che direttamente negli hotel, negli agriturismi, nei B&B e in altre strutture turistiche e alberghiere, con la modifica introdotta dal decreto Sostegni-bis, il bonus vacanze potrà essere utilizzato prenotando nelle agenzie di viaggi o nei tour operatorIl bonus è stato assegnato a tutte le famiglie con un Isee, inferiore ai 40mila euro, certificato attraverso la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e va da un minimo di 150 euro nel caso sia stato richiesto da una sola persona a un massimo di 500 euro nel caso in cui l'istanza sia stata presentata da un nucleo familiare composto da 3 o più persone. Spettano 300 euro alle famiglie di 2 persone.L'agevolazione sarà riconosciuta all'80% sotto forma di sconto immediato al momento di pagare i servizi alla struttura alberghiera, all'agenzia di viaggi o al tour operator. Mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi del componente del nucleo familiare a cui è stato intestato il documento di spesa del soggiorno o del servizio ricevuto