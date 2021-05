Lady Gaga si mette a nudo: "Violentata da un produttore"

"Poi ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subito un abuso".





La 35enne ha continuato il suo racconto, ammettendo di aver avuto bisogno dello psicologo per venirne fuori, dato il crollo psicologico avuto per anni: "Sono stata rinchiusa in uno studio di uno psichiatra per mesi. Ho avuto una totale crisi psicologica e per un paio di anni non sono stata la stessa ragazza di prima. Poi mi hanno fatto così tante risonanze magnetiche in cui non trovavano nulla. Ma il corpo ricorda tutto".





La protagonista di 'A Star is born', pur ammettendo che la situazione sta volgendo verso il meglio, ha ammesso di aver sofferto anche il problema dell'autolesionismo: "Ti fa stare peggio, pensi che ti sentirai meglio ma la verità è che non aiuta".

La star americana, Lady Gaga, ha rivelato aspetti del suo passato traumatici alla trasmissione televisiva The Me You Can't See. La star ha rivelato di essere stata violentata a 19 anni da un produttore, di cui non vuol rilevare il nome, quando alle prime armi cercava di fare i primi passi nella musica: "Avevo 19 anni e cercavo di sfondare nel mondo della musica e un produttore mi ha detto “Togliti i vestiti”, ho risposto di no e me ne sono andata, mi ha detto che avrebbe bruciato tutta la mia musica". Lady Gaga racconta quei momenti, descrivendo il suo dolore: "Prima ho sentito un dolore totale poi sono diventata insensibile".