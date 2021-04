Il primo film che rivedremo al cinema

ROMA - Il 26 aprile nelle Regioni che si collocheranno in zona gialla riapriranno anche le sale cinematografiche. La pellicola che inaugurerà il ritorno del pubblico in sala è prodotta daed è candidata a 6 premi, lungometraggio scritto e diretto da Lee Isaac Chung, è il titolo scelto dalla Academy Two per tornare al cinema. Il film che il regista statunitense ha sempre desiderato realizzare, una riflessione intima e personale sull’incontro di due mondi, avrà la sua uscita in sala nel primo giorno di riapertura dei cinema, il 26 aprile.