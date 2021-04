Arresti ex terroristi in Francia: tempi lunghi per l'estradizione in Italia?





Tempi lunghi, dovuti alla definizione delle competenze giudiziarie di Francia e Italia, ma anche perchè all'appello mancano ancora all'appello gli ex Br Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. Ma di questa operazione, che rappresenta il primo colpo poliziesco del Governo Draghi, si è solo alla prima puntata. All'appello mancano gli ex Br Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. Di essi, secondo quanto reso noto da Parigi, proseguono le ricerche per la loro cattura.

- All'indomani degli arresti di 7 ex terroristi rossi in Francia (Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi per le Brigate Rosse, Giorgio Pietrostefani per Lotta Continua e Narcisio Manenti dei Nuclei Armati contro il potere territoriale), inizierà la ricostruzione degli anni di Piombo che insanguinarono l'Italia negli anni '70 e '80? La risposta arriverà dall'Eliseo, dove Macron dovrà interfacciarsi con il Governo italiano per concordare i tempi relativi all'estradizione dei 7 arrestati.