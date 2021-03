In arrivo da domani 3 milioni di dosi di vaccini

ROMA — Tra domani e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti-Covid: in una settimana più di quanti ne sono stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio. "Un quantitativo importante che segna l'effettivo cambio di passo" nella campagna, dice il commissario Figliuolo. Superate intanto le 9 milioni di dosi somministrate, di cui 3 milioni di richiami. Il tasso di positività nazionale cala al 6,6%. Altri 380 i decessi. Salvini insiste per le riaperture dopo Pasqua, mentre Letta frena le aspettative. Dopo le festività torneranno intanto in classe 6 alunni su 10: 4 milioni in più rispetto alle ultime settimane.